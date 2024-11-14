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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет". Золото 585 пробы (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Золото 585 пробы

Аверс монеты - 25 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет" Золото 585 пробы - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 25 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет" Золото 585 пробы - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,585)
  • Вес 5,32 гр
  • Чистого золота (0,1001 oz) 3,1122 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 25 рублей
  • Год 1991
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1991 года "Русский балет" со знаком ЛМД. Золото 585 пробы. Это золотая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 372 проданному на аукционе Александр за 59013 RUB. Торги состоялись 15 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (2)
  • Busso Peus (2)
  • Cayón (1)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (6)
  • HERVERA (1)
  • Katz (1)
  • Künker (2)
  • New York Sale (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (1)
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Numisbalt - September 1, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 1 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
398 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 60000 JPY
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - June 30, 2024
Продавец Heritage
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - November 26, 2023
Продавец Heritage
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - February 13, 2022
Продавец Heritage
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе New York Sale - January 13, 2021
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Goldberg - January 30, 2019
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Goldberg - January 30, 2019
Продавец Goldberg
Дата 30 января 2019
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - June 28, 2018
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - June 28, 2018
Продавец Heritage
Дата 28 июня 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - November 11, 2015
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Stack's - November 11, 2015
Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность MS69 PCGS
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Busso Peus - April 24, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Busso Peus - April 24, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе HERVERA - May 7, 2013
Продавец HERVERA
Дата 7 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Soler y Llach - May 7, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 7 мая 2013
Сохранность AU
Цена
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Künker - September 30, 2011
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - April 18, 2011
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - January 12, 2010
Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Heritage - January 12, 2010
Продавец Heritage
Дата 12 января 2010
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 рублей 1991 ЛМД "Русский балет" на аукционе Cayón - December 11, 2008
Продавец Cayón
Дата 11 декабря 2008
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 25 рублей 1991 "Русский балет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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