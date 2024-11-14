Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 рублей 1991 года ЛМД "Русский балет". Золото 585 пробы (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Золото 585 пробы
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,585)
- Вес 5,32 гр
- Чистого золота (0,1001 oz) 3,1122 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,000
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 25 рублей
- Год 1991
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 рублей 1991 года "Русский балет" со знаком ЛМД. Золото 585 пробы. Это золотая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 372 проданному на аукционе Александр за 59013 RUB. Торги состоялись 15 августа 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 1 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
398 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 60000 JPY
Продавец Heritage
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 30 января 2019
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 июня 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность MS69 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 января 2010
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 25 рублей 1991 "Русский балет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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