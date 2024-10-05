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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1991 года Л. Медно-никель (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - 2 копейки 1991 года Л Медно-никель - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1991 года Л Медно-никель - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1991
  • Монетный двор Москва, Ленинград
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1991 года со знаком Л. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском, монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 472 проданному на аукционе Империя за 30000 RUB. Торги состоялись 15 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
359 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
382 $
Цена в валюте аукциона 34100 RUB
Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе Империя - November 10, 2022
Продавец Империя
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS64 RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность MS65
Цена
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Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS64
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Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе Монеты и Медали - April 9, 2022
Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе Монеты и Медали - April 9, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 9 апреля 2022
Сохранность AU
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Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS65
Цена
Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность AU
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Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе Империя - December 24, 2021
Продавец Империя
Дата 24 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS64 ННР
Цена
Где купить?
Россия 2 копейки 1991 Л на аукционе Rare Coins - October 5, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2024
Сохранность MS64
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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