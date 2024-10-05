2 копейки 1991 года Л. Медно-никель (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1991 года со знаком Л. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском, монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 472 проданному на аукционе Империя за 30000 RUB. Торги состоялись 15 сентября 2012.

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