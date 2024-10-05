Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1991 года Л. Медно-никель (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Медно-никель
Цены на аукционах (48) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1991 года со знаком Л. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском, монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 472 проданному на аукционе Империя за 30000 RUB. Торги состоялись 15 сентября 2012.
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
359 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
382 $
Цена в валюте аукциона 34100 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность MS65
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 9 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность AU
Цена
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