Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1991 года Л "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Томпак
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1991
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1991 года со знаком Л. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 933 проданному на аукционе Монеты и Медали за 19000 RUB. Торги состоялись 20 сентября 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
206 $
Цена в валюте аукциона 19000 RUB
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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