Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1991 года Л "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 3 копейки 1991 года Л "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1991 года Л "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1991
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1991 года со знаком Л. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 933 проданному на аукционе Монеты и Медали за 19000 RUB. Торги состоялись 20 сентября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coins.ee (2)
  • MS67 (1)
  • Имперская монета (2)
  • Монеты и Медали (1)
Россия 3 копейки 1991 Л на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 3 копейки 1991 Л на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
206 $
Цена в валюте аукциона 19000 RUB
Россия 3 копейки 1991 Л на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 3 копейки 1991 Л на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Россия 3 копейки 1991 Л на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 3 копейки 1991 Л на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1991 Л на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1991 Л на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 3 копейки 1991 Л на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1991 Л на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 3 копейки 1991 Л на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 425
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1991 года Все российские монеты российские томпаковые монеты российские монеты номиналом 3 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
San Martino
Аукцион 15 окт. 2024
Top lot
Top lot
Sima Srl
Аукцион 18 окт. 2024
Top lot
Top lot
SINCONA AG
Аукцион 22 окт. 2024
Категория
Год
Поиск