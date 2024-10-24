Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1948 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1948
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1948 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 503 проданному на аукционе Империя за 70000 RUB. Торги состоялись 16 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (2)
- MS67 (3)
- MUNZE (1)
- Rare Coins (2)
- Russiancoin (10)
- Александр (2)
- Восточно-европейский (1)
- Империя (1)
- Имперская монета (3)
- Монеты и Медали (11)
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MUNZE
Дата 17 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 2 декабря 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 11 октября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 11 июля 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где купить?
Где продать?
Для продажи 3 копейки 1948 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск