Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1948 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 3 копейки 1948 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1948 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1948
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1948 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 503 проданному на аукционе Империя за 70000 RUB. Торги состоялись 16 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • MS67 (3)
  • MUNZE (1)
  • Rare Coins (2)
  • Russiancoin (10)
  • Александр (2)
  • Восточно-европейский (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (3)
  • Монеты и Медали (11)
Россия 3 копейки 1948 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 3 копейки 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 3 копейки 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Россия 3 копейки 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1948 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1948 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1948 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1948 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1948 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 3 копейки 1948 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1948 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 3 копейки 1948 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1948 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 3 копейки 1948 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1948 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1948 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Россия 3 копейки 1948 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 31 марта 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 3 копейки 1948 на аукционе MUNZE - December 17, 2020
Продавец MUNZE
Дата 17 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1948 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1948 на аукционе AURORA - December 2, 2018
Продавец AURORA
Дата 2 декабря 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1948 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 3 копейки 1948 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1948 на аукционе MS67 - October 11, 2018
Продавец MS67
Дата 11 октября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1948 на аукционе MS67 - July 11, 2018
Продавец MS67
Дата 11 июля 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1948 на аукционе AURORA - May 22, 2018
Продавец AURORA
Дата 22 мая 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
Где купить?
Россия 3 копейки 1948 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS61 ННР
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1948 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 425
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1948 года Все российские монеты российские бронзовые монеты российские монеты номиналом 3 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
MDC Monaco
Аукцион 24 окт. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 6 окт. 2024
Top lot
Top lot
InAsta S.p.A.
Аукцион 8 окт. 2024
Категория
Год
Поиск