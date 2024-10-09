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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1936 года. Гладкая звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Гладкая звезда

Аверс монеты - 3 копейки 1936 года Гладкая звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1936 года Гладкая звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1936
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1936 года. Гладкая звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 469 проданному на аукционе Монеты и Медали за 8500 RUB. Торги состоялись 22 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (2)
  • Александр (3)
  • Денга1700 (1)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (4)
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 6500 RUB
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 3400 RUB
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 3 копейки 1936 на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Александр - November 17, 2022
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Александр - November 17, 2022
Продавец Александр
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF20
Цена
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Александр - August 28, 2022
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Александр - August 28, 2022
Продавец Александр
Дата 28 августа 2022
Сохранность VF20
Цена
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Александр - July 1, 2021
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Александр - July 1, 2021
Продавец Александр
Дата 1 июля 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Имперская монета - December 23, 2020
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Имперская монета - December 23, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 23 декабря 2020
Сохранность AU50
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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