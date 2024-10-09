Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1936 года. Гладкая звезда (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Гладкая звезда
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1936
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1936 года. Гладкая звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 469 проданному на аукционе Монеты и Медали за 8500 RUB. Торги состоялись 22 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 6500 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 3400 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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