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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1926 года "Тип 1926-1936". Без круговой надписи (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Без круговой надписи

Аверс монеты - 3 копейки 1926 года "Тип 1926-1936" Без круговой надписи - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1926 года "Тип 1926-1936" Без круговой надписи - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1926
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1926 года. Без круговой надписи. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 461 проданному на аукционе Империя за 140000 RUB. Торги состоялись 1 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1926 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность F
Цена
Россия 3 копейки 1926 на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF
Цена
505 $
Цена в валюте аукциона 45000 RUB
Россия 3 копейки 1926 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1926 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
381 $
Цена в валюте аукциона 34045 RUB
Россия 3 копейки 1926 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность F
Цена
Россия 3 копейки 1926 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1926 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
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Россия 3 копейки 1926 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1926 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1926 на аукционе Александр - January 15, 2023
Россия 3 копейки 1926 на аукционе Александр - January 15, 2023
Продавец Александр
Дата 15 января 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 3 копейки 1926 на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1926 на аукционе Александр - September 22, 2022
Россия 3 копейки 1926 на аукционе Александр - September 22, 2022
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия 3 копейки 1926 на аукционе Александр - May 12, 2022
Россия 3 копейки 1926 на аукционе Александр - May 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 мая 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия 3 копейки 1926 на аукционе Александр - April 7, 2022
Россия 3 копейки 1926 на аукционе Александр - April 7, 2022
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия 3 копейки 1926 на аукционе Александр - November 21, 2021
Россия 3 копейки 1926 на аукционе Александр - November 21, 2021
Продавец Александр
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF35
Цена
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Россия 3 копейки 1926 на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1926 на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1926 на аукционе Русское Наследие - April 4, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 4 апреля 2021
Сохранность XF40
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Россия 3 копейки 1926 на аукционе Империя - December 28, 2019
Продавец Империя
Дата 28 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1926 на аукционе Империя - December 1, 2018
Продавец Империя
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1926 на аукционе Империя - September 29, 2018
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1926 на аукционе Империя - October 1, 2016
Продавец Империя
Дата 1 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Россия 3 копейки 1926 на аукционе Rare Coins - October 5, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2024
Сохранность AU
К аукциону
Россия 3 копейки 1926 на аукционе Rare Coins - October 5, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1926 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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