Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1926 года "Тип 1926-1936". Без круговой надписи (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Без круговой надписи
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1926
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1926 года. Без круговой надписи. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 461 проданному на аукционе Империя за 140000 RUB. Торги состоялись 1 октября 2016.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
381 $
Цена в валюте аукциона 34045 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 4 апреля 2021
Сохранность XF40
Цена
******
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Для продажи 3 копейки 1926 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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