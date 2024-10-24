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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1926 года "Тип 1926-1935". Узкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Узкие буквы в "СССР"

Аверс монеты - 3 копейки 1926 года "Тип 1926-1935" Узкие буквы в "СССР" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1926 года "Тип 1926-1935" Узкие буквы в "СССР" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1926
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1926 года. Узкие буквы в "СССР". Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1380 проданному на аукционе Редкие Монеты за 50000 RUB. Торги состоялись 15 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Luxcoins (1)
  • Rare Coins (4)
  • Александр (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 3 копейки 1926 на аукционе Luxcoins - August 18, 2024
Продавец Luxcoins
Дата 18 августа 2024
Сохранность XF
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 13000 RUB
Россия 3 копейки 1926 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность F
Цена
Россия 3 копейки 1926 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 3 копейки 1926 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность XF40
Цена
605 $
Цена в валюте аукциона 37943 RUB
Россия 3 копейки 1926 на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1926 на аукционе Имперская монета - January 26, 2022
Россия 3 копейки 1926 на аукционе Имперская монета - January 26, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия 3 копейки 1926 на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 3 копейки 1926 на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 3 копейки 1926 на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1926 на аукционе Империя - March 6, 2020
Продавец Империя
Дата 6 марта 2020
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1926 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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