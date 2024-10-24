Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1926 года "Тип 1926-1935". Узкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Узкие буквы в "СССР"
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1926
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1926 года. Узкие буквы в "СССР". Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1380 проданному на аукционе Редкие Монеты за 50000 RUB. Торги состоялись 15 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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