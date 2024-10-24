3 копейки 1926 года "Тип 1926-1935". Узкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1926 года. Узкие буквы в "СССР". Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1380 проданному на аукционе Редкие Монеты за 50000 RUB. Торги состоялись 15 июня 2022.

Сохранность AU (1) XF (3) VF (4) F (1) Сохранность (слабы) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (1)