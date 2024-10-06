Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1951 года "Тип 1946-1957" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1951
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1951 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 276 проданному на аукционе MS67 за 34000 RUB. Торги состоялись 15 февраля 2018.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 10500 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 13500 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
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Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 октября 2022
Сохранность VF35
Цена
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Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
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Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Дата 21 января 2022
Сохранность XF
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Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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