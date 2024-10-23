Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1984 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1984 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 407 проданному на аукционе AURORA за 1700 RUB. Торги состоялись 30 июля 2019.
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?
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