Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1976 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1976 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1189 проданному на аукционе Монеты и Медали за 180000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
1947 $
Цена в валюте аукциона 180000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность SP65 PCGS
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Где продать?
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