3 копейки 1976 года (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1976 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1189 проданному на аукционе Монеты и Медали за 180000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.

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