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3 копейки 1976 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 3 копейки 1976 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1976 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1976
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1976 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1189 проданному на аукционе Монеты и Медали за 180000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1976 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 3 копейки 1976 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность PL67 NGC
Цена
Россия 3 копейки 1976 на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность PL64 NGC
Цена
Россия 3 копейки 1976 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1976 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
1947 $
Цена в валюте аукциона 180000 RUB
Россия 3 копейки 1976 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1976 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность SP65 PCGS
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Россия 3 копейки 1976 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1976 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1976 на аукционе AURORA - May 19, 2022
Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1976 на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1976 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1976 на аукционе Имперская монета - December 18, 2019
Россия 3 копейки 1976 на аукционе Имперская монета - December 18, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1976 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1976 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1976 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 3 копейки 1976 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1976 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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