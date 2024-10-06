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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1974 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 3 копейки 1974 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1974 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1974
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1974 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 619 проданному на аукционе Редкие Монеты за 28000 RUB. Торги состоялись 5 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1974 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Россия 3 копейки 1974 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 3 копейки 1974 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1974 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 8600 RUB
Россия 3 копейки 1974 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 3 копейки 1974 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность PL63 NGC
Цена
Россия 3 копейки 1974 на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1974 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 3 копейки 1974 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1974 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1974 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1974 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 3 копейки 1974 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1974 на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1974 на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1974 на аукционе AURORA - April 14, 2021
Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1974 на аукционе Александр - January 14, 2021
Россия 3 копейки 1974 на аукционе Александр - January 14, 2021
Продавец Александр
Дата 14 января 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия 3 копейки 1974 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1974 на аукционе Александр - March 26, 2020
Россия 3 копейки 1974 на аукционе Александр - March 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 марта 2020
Сохранность PL65 NGC
Цена
Россия 3 копейки 1974 на аукционе MS67 - February 13, 2020
Продавец MS67
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PL65 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1974 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1974 на аукционе MS67 - October 31, 2019
Продавец MS67
Дата 31 октября 2019
Сохранность PL65 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1974 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1974 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1974 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1974 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1974 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 3 копейки 1974 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1974 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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