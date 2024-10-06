Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1974 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Томпак
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1974
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1974 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 619 проданному на аукционе Редкие Монеты за 28000 RUB. Торги состоялись 5 июня 2021.
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Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PL65 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 31 октября 2019
Сохранность PL65 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?
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