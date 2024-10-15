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3 копейки 1985 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 3 копейки 1985 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1985 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1985
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1985 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 634 проданному на аукционе Александр за 6000 RUB. Торги состоялись 29 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1985 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 3 копейки 1985 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Россия 3 копейки 1985 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1985 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 3 копейки 1985 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1985 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1985 на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1985 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 3 копейки 1985 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1985 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1985 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1985 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1985 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1985 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1985 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1985 на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1985 на аукционе Русское Наследие - April 25, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1985 на аукционе AURORA - April 14, 2021
Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1985 на аукционе Александр - April 8, 2021
Россия 3 копейки 1985 на аукционе Александр - April 8, 2021
Продавец Александр
Дата 8 апреля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1985 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1985 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1985 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1985 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1985 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1985 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1985 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 3 копейки 1985 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 копейки 1985 на аукционе Александр - August 30, 2018
Россия 3 копейки 1985 на аукционе Александр - August 30, 2018
Продавец Александр
Дата 30 августа 2018
Сохранность MS61
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1985 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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