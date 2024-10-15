Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1985 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1985 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 634 проданному на аукционе Александр за 6000 RUB. Торги состоялись 29 марта 2021.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 апреля 2021
Сохранность MS64 NGC
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность AU50 PCGS
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 3 копейки 1985 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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