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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1945 года. Гладкая звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Гладкая звезда

Аверс монеты - 3 копейки 1945 года Гладкая звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1945 года Гладкая звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1945
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1945 года. Гладкая звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Александр (1)
  • Монеты и Медали (1)
Россия 3 копейки 1945 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1945 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1945 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 3 копейки 1945 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность VF25
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1945 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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