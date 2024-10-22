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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1979 года "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 3 копейки 1979 года "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1979 года "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1979
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1979 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 450 проданному на аукционе AURORA за 5500 RUB. Торги состоялись 28 июля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1979 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1979 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 2422 RUB
Россия 3 копейки 1979 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 3 копейки 1979 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 копейки 1979 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 3 копейки 1979 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 77 EUR
Россия 3 копейки 1979 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 3 копейки 1979 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1979 на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1979 на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность SP64 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1979 на аукционе AURORA - May 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 мая 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1979 на аукционе AURORA - April 14, 2021
Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность SP64 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1979 на аукционе MUNZE - March 25, 2021
Продавец MUNZE
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1979 на аукционе MUNZE - December 17, 2020
Продавец MUNZE
Дата 17 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1979 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1979 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1979 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1979 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1979 на аукционе Александр - October 1, 2020
Россия 3 копейки 1979 на аукционе Александр - October 1, 2020
Продавец Александр
Дата 1 октября 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1979 на аукционе Александр - August 27, 2020
Россия 3 копейки 1979 на аукционе Александр - August 27, 2020
Продавец Александр
Дата 27 августа 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1979 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1979 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1979 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1979 на аукционе MS67 - October 31, 2019
Продавец MS67
Дата 31 октября 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1979 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1979 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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