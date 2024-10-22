Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1979 года "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1979 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 450 проданному на аукционе AURORA за 5500 RUB. Торги состоялись 28 июля 2022.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 2422 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 77 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 мая 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 17 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 31 октября 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 3 копейки 1979 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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