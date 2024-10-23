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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1978 года "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 3 копейки 1978 года "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1978 года "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1978
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1978 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 127 проданному на аукционе AURORA за 53600 RUB. Торги состоялись 27 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1978 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Россия 3 копейки 1978 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность PL65 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 3 копейки 1978 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 3 копейки 1978 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность PL64 NGC
Цена
Россия 3 копейки 1978 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 3 копейки 1978 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 копейки 1978 на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Россия 3 копейки 1978 на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1978 на аукционе Александр - March 10, 2022
Россия 3 копейки 1978 на аукционе Александр - March 10, 2022
Продавец Александр
Дата 10 марта 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1978 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность PL66 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1978 на аукционе MS67 - November 4, 2021
Продавец MS67
Дата 4 ноября 2021
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1978 на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1978 на аукционе AURORA - April 14, 2021
Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1978 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1978 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1978 на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1978 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1978 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1978 на аукционе MS67 - October 31, 2019
Продавец MS67
Дата 31 октября 2019
Сохранность PL67 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1978 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1978 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1978 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1978 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1978 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1978 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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