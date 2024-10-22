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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1939 года "Тип 1937-1946". Рельефная звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Рельефная звезда

Аверс монеты - 3 копейки 1939 года "Тип 1937-1946" Рельефная звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1939 года "Тип 1937-1946" Рельефная звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1939
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1939 года. Рельефная звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 219 проданному на аукционе MS67 за 20000 RUB. Торги состоялись 31 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1939 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1939 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Россия 3 копейки 1939 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1939 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
291 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Россия 3 копейки 1939 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1939 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1939 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 3 копейки 1939 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1939 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1939 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1939 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1939 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1939 на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 3 копейки 1939 на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1939 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1939 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1939 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 3 копейки 1939 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1939 на аукционе MUNZE - July 27, 2022
Продавец MUNZE
Дата 27 июля 2022
Сохранность XF
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Россия 3 копейки 1939 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 3 копейки 1939 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1939 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 3 копейки 1939 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1939 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 3 копейки 1939 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1939 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 3 копейки 1939 на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1939 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 3 копейки 1939 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1939 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 3 копейки 1939 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1939 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 3 копейки 1939 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1939 на аукционе AURORA - July 1, 2021
Продавец AURORA
Дата 1 июля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1939 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1939 на аукционе MUNZE - May 25, 2021
Продавец MUNZE
Дата 25 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1939 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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