Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1939 года "Тип 1937-1946". Рельефная звезда (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Рельефная звезда
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1939
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1939 года. Рельефная звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 219 проданному на аукционе MS67 за 20000 RUB. Торги состоялись 31 марта 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
291 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
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Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 NGC
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Дата 21 января 2022
Сохранность AU
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Дата 21 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 1 июля 2021
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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