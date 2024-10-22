Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1965 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 3 копейки 1965 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1965 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1965
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1965 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3263 проданному на аукционе Katz Auction за 80 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • COINSTORE (1)
  • Katz (1)
  • MS67 (1)
  • Numisbalt (2)
  • Rare Coins (1)
  • Russiancoin (2)
  • Александр (2)
  • Имперская монета (6)
  • Монеты и Медали (3)
Россия 3 копейки 1965 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1965 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 2400 RUB
Россия 3 копейки 1965 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1965 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1450 RUB
Россия 3 копейки 1965 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 3 копейки 1965 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность PL66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1965 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1965 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1965 на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность SP65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1965 на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1965 на аукционе Имперская монета - July 14, 2021
Россия 3 копейки 1965 на аукционе Имперская монета - July 14, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 14 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 копейки 1965 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS67 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1965 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1965 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Россия 3 копейки 1965 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1965 на аукционе Имперская монета - May 6, 2020
Россия 3 копейки 1965 на аукционе Имперская монета - May 6, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 6 мая 2020
Сохранность MS64 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1965 на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 копейки 1965 на аукционе Имперская монета - January 29, 2020
Россия 3 копейки 1965 на аукционе Имперская монета - January 29, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2020
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 3 копейки 1965 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1965 на аукционе Russiancoin - September 19, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1965 на аукционе Russiancoin - June 13, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 копейки 1965 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1965 на аукционе Александр - February 14, 2019
Россия 3 копейки 1965 на аукционе Александр - February 14, 2019
Продавец Александр
Дата 14 февраля 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1965 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 3 копейки 1965 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1965 на аукционе Имперская монета - July 25, 2018
Россия 3 копейки 1965 на аукционе Имперская монета - July 25, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 25 июля 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1965 на аукционе Александр - February 15, 2018
Россия 3 копейки 1965 на аукционе Александр - February 15, 2018
Продавец Александр
Дата 15 февраля 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1965 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 425
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1965 года Все российские монеты российские томпаковые монеты российские монеты номиналом 3 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
SINCONA AG
Аукцион 22 окт. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 6 окт. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 23 окт. 2024
Категория
Год
Поиск