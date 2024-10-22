Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1965 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Томпак
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1965
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1965 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3263 проданному на аукционе Katz Auction за 80 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2019.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 2400 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1450 RUB
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность PL66 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 6 мая 2020
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 14 февраля 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 июля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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