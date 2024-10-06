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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1924 года. Гладкий гурт (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - 3 копейки 1924 года Гладкий гурт - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1924 года Гладкий гурт - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,8 гр
  • Диаметр 27,7 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1924
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (242) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1924 года. Гладкий гурт. Это медная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 32177 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8400 USD. Торги состоялись 5 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1924 на аукционе Rare Coins - September 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Rare Coins - September 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Savoca Numismatik - August 31, 2024
Продавец Savoca Numismatik
Дата 31 августа 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Katz - August 30, 2024
Продавец Katz
Дата 30 августа 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Russiancoin - August 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1924 на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1924 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 RB ННР
Цена
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1924 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS63 RB ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1924 на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
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Россия 3 копейки 1924 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Знак - April 27, 2024
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Знак - April 27, 2024
Продавец Знак
Дата 27 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
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Россия 3 копейки 1924 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Где купить?
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность AU
К аукциону
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность MS64 BN NGC
К аукциону
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность MS63 RB NGC
К аукциону
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Rare Coins - October 5, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2024
Сохранность MS63 RB ННР
К аукциону
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Coins and Medals - October 12, 2024
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Coins and Medals - October 12, 2024
Продавец Coins and Medals
Дата 12 октября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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