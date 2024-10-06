Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1924 года. Гладкий гурт (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Гладкий гурт
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,8 гр
- Диаметр 27,7 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1924
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (242) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1924 года. Гладкий гурт. Это медная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 32177 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8400 USD. Торги состоялись 5 сентября 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Savoca Numismatik
Дата 31 августа 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS63 RB ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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