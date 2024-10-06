Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1971 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1971 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 109 проданному на аукционе Монеты и Медали за 17700 RUB. Торги состоялись 25 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
229 $
Цена в валюте аукциона 17700 RUB
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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