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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1971 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 3 копейки 1971 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1971 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1971
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1971 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 109 проданному на аукционе Монеты и Медали за 17700 RUB. Торги состоялись 25 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1971 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1971 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия 3 копейки 1971 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 3 копейки 1971 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
229 $
Цена в валюте аукциона 17700 RUB
Россия 3 копейки 1971 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1971 на аукционе Имперская монета - January 30, 2019
Россия 3 копейки 1971 на аукционе Имперская монета - January 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 января 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1971 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 3 копейки 1971 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1971 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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