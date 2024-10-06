3 копейки 1971 года (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1971 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 109 проданному на аукционе Монеты и Медали за 17700 RUB. Торги состоялись 25 марта 2023.

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