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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1953 года "Тип 1946-1957". Гладкая звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Гладкая звезда

Аверс монеты - 3 копейки 1953 года "Тип 1946-1957" Гладкая звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1953 года "Тип 1946-1957" Гладкая звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1953
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1953 года. Гладкая звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 854 проданному на аукционе Монеты и Медали за 400000 RUB. Торги состоялись 7 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Александр (2)
  • Империя (2)
  • Монеты и Медали (2)
  • Русское Наследие (1)
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
4478 $
Цена в валюте аукциона 400000 RUB
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Александр - January 15, 2023
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Александр - January 15, 2023
Продавец Александр
Дата 15 января 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Александр - September 22, 2022
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Александр - September 22, 2022
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF45
Цена
412 $
Цена в валюте аукциона 25351 RUB
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 3 копейки 1953 на аукционе Русское Наследие - April 4, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 4 апреля 2021
Сохранность AU55
Цена
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Империя - December 28, 2019
Продавец Империя
Дата 28 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Империя - October 1, 2016
Продавец Империя
Дата 1 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1953 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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