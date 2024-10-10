3 копейки 1953 года "Тип 1946-1957". Гладкая звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1953 года. Гладкая звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 854 проданному на аукционе Монеты и Медали за 400000 RUB. Торги состоялись 7 июня 2024.

Сохранность AU (2) XF (5) Сохранность (слабы) AU55 (1) XF45 (2)