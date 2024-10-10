Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1953 года "Тип 1946-1957". Гладкая звезда (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Гладкая звезда
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1953
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1953 года. Гладкая звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 854 проданному на аукционе Монеты и Медали за 400000 RUB. Торги состоялись 7 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
4478 $
Цена в валюте аукциона 400000 RUB
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF45
Цена
412 $
Цена в валюте аукциона 25351 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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