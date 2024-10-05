Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1953 года "Тип 1946-1957". Рельефная звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Рельефная звезда

Аверс монеты - 3 копейки 1953 года "Тип 1946-1957" Рельефная звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1953 года "Тип 1946-1957" Рельефная звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1953
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1953 года. Рельефная звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 267 проданному на аукционе Монеты и Медали за 13400 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • MS67 (4)
  • MUNZE (1)
  • Rare Coins (4)
  • Russiancoin (7)
  • Александр (5)
  • Денга1700 (1)
  • Имперская монета (3)
  • Монеты и Медали (12)
  • Русское Наследие (1)
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 1050 RUB
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1953 на аукционе MUNZE - December 17, 2020
Продавец MUNZE
Дата 17 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Russiancoin - October 17, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Russiancoin - April 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Александр - February 14, 2019
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Александр - February 14, 2019
Продавец Александр
Дата 14 февраля 2019
Сохранность AU50
Цена
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 3 копейки 1953 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1953 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 425
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1953 года Все российские монеты российские бронзовые монеты российские монеты номиналом 3 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 5 окт. 2024
Top lot
Top lot
Numismatica Picena SRL
Аукцион 18 окт. 2024
Top lot
Top lot
SINCONA AG
Аукцион 22 окт. 2024
Категория
Год
Поиск