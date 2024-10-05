Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1953 года "Тип 1946-1957". Рельефная звезда (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Рельефная звезда
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1953
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1953 года. Рельефная звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 267 проданному на аукционе Монеты и Медали за 13400 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.
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Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Дата 8 декабря 2023
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Дата 30 сентября 2023
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Дата 16 июня 2023
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Дата 7 апреля 2023
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Дата 24 марта 2023
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Дата 25 июня 2022
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Дата 25 июня 2022
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Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
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Дата 8 октября 2021
Сохранность UNC
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Дата 16 июня 2021
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Дата 26 ноября 2020
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Где продать?
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