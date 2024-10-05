3 копейки 1953 года "Тип 1946-1957". Рельефная звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1953 года. Рельефная звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 267 проданному на аукционе Монеты и Медали за 13400 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.

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