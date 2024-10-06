Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1961 года "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 3 копейки 1961 года "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1961 года "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1961
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1961 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 14 проданному на аукционе MS67 за 2600 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (5)
  • Katz (2)
  • MS67 (3)
  • MUNZE (1)
  • Russiancoin (4)
  • Александр (2)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (5)
Россия 3 копейки 1961 на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1961 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1961 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1961 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия 3 копейки 1961 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1961 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Россия 3 копейки 1961 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1961 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1961 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1961 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1961 на аукционе Империя - February 4, 2022
Продавец Империя
Дата 4 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1961 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 3 копейки 1961 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1961 на аукционе Russiancoin - October 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1961 на аукционе Александр - July 1, 2021
Россия 3 копейки 1961 на аукционе Александр - July 1, 2021
Продавец Александр
Дата 1 июля 2021
Сохранность MS61
Цена
Россия 3 копейки 1961 на аукционе MUNZE - December 17, 2020
Продавец MUNZE
Дата 17 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1961 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1961 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1961 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1961 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1961 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1961 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1961 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1961 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1961 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1961 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1961 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 425
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1961 года Все российские монеты российские томпаковые монеты российские монеты номиналом 3 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Coins.ee
Аукцион 6 окт. 2024
Top lot
Top lot
InAsta S.p.A.
Аукцион 8 окт. 2024
Top lot
Top lot
Numismatica Picena SRL
Аукцион 18 окт. 2024
Категория
Год
Поиск