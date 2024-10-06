Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1961 года "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Томпак
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1961
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1961 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 14 проданному на аукционе MS67 за 2600 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Дата 21 января 2022
Сохранность AU
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Продавец Russiancoin
Дата 28 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 17 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS64 PCGS
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?
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