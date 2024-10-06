3 копейки 1950 года. Рельефная звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1950 года. Рельефная звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 705 проданному на аукционе Монеты и Медали за 168400 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.

Сохранность UNC (21) AU (8) XF (11) VF (2) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS65 (7) MS64 (2) MS63 (11) AU58 (1) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (1) VF30 (1) Сервис NGC (23)

Продавец Все фирмы

AURORA (4)

Künker (1)

MS67 (11)

MUNZE (1)

Rare Coins (4)

Russiancoin (4)

Александр (5)

Империя (2)

Имперская монета (3)

Монеты и Медали (13)