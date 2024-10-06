Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1950 года. Рельефная звезда (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Рельефная звезда
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1950
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1950 года. Рельефная звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 705 проданному на аукционе Монеты и Медали за 168400 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.
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Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 7 июня 2024
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Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
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Дата 8 декабря 2023
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Дата 8 декабря 2023
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Дата 16 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
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Дата 25 марта 2023
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Дата 24 марта 2023
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Дата 20 января 2023
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Дата 4 августа 2022
Сохранность VF30
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Дата 21 января 2022
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Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
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Дата 27 августа 2020
Сохранность MS63 NGC
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Дата 17 июня 2020
Сохранность MS63 NGC
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