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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1950 года. Рельефная звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Рельефная звезда

Аверс монеты - 3 копейки 1950 года Рельефная звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1950 года Рельефная звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1950
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1950 года. Рельефная звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 705 проданному на аукционе Монеты и Медали за 168400 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2023.

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Россия 3 копейки 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 3 копейки 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия 3 копейки 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия 3 копейки 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1950 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1950 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1950 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1950 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1950 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
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Россия 3 копейки 1950 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 3 копейки 1950 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
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Россия 3 копейки 1950 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 3 копейки 1950 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1950 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 3 копейки 1950 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
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Россия 3 копейки 1950 на аукционе MUNZE - July 27, 2022
Продавец MUNZE
Дата 27 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1950 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 3 копейки 1950 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия 3 копейки 1950 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 3 копейки 1950 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1950 на аукционе Империя - April 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 копейки 1950 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1950 на аукционе Имперская монета - November 25, 2020
Россия 3 копейки 1950 на аукционе Имперская монета - November 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1950 на аукционе Александр - August 27, 2020
Россия 3 копейки 1950 на аукционе Александр - August 27, 2020
Продавец Александр
Дата 27 августа 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1950 на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1950 на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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