3 копейки 1926 года "Тип 1926-1935". Широкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1926 года. Широкие буквы в "СССР". Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе MS67 за 50000 RUB. Торги состоялись 15 февраля 2018.

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