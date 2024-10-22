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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1954 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 3 копейки 1954 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1954 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1954
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1954 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 346 проданному на аукционе Редкие Монеты за 280 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1954 на аукционе Rare Coins - September 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 3 копейки 1954 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1954 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Россия 3 копейки 1954 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1954 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 1900 RUB
Россия 3 копейки 1954 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 3 копейки 1954 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 3 копейки 1954 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1954 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 3 копейки 1954 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 3 копейки 1954 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1954 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1954 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1954 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1954 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 3 копейки 1954 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1954 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 3 копейки 1954 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1954 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 3 копейки 1954 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1954 на аукционе MUNZE - March 25, 2021
Продавец MUNZE
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1954 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1954 на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1954 на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 3 копейки 1954 на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1954 на аукционе Russiancoin - October 17, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1954 на аукционе Russiancoin - April 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1954 на аукционе MS67 - April 4, 2019
Продавец MS67
Дата 4 апреля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1954 на аукционе MS67 - January 17, 2019
Продавец MS67
Дата 17 января 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1954 на аукционе AURORA - December 2, 2018
Продавец AURORA
Дата 2 декабря 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1954 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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