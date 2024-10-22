Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1954 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1954
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1954 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 346 проданному на аукционе Редкие Монеты за 280 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 1900 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 4 апреля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 17 января 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Где продать?
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