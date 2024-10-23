Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1973 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1973 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 157 проданному на аукционе AURORA за 10000 RUB. Торги состоялись 14 апреля 2021.
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Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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