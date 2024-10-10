Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1936 года. Рельефная звезда (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Рельефная звезда
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1936
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1936 года. Рельефная звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 208 проданному на аукционе MS67 за 30000 RUB. Торги состоялись 15 февраля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (2)
- Coins.ee (3)
- MS67 (5)
- Rare Coins (2)
- Russiancoin (3)
- Александр (1)
- Денга1700 (1)
- Империя (1)
- Имперская монета (6)
- Монеты и Медали (4)
- Русский Нумизматический Дом (1)
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS67 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 26 марта 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 31 июля 2019
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 4 апреля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 17 января 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где купить?
Где продать?
Для продажи 3 копейки 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск