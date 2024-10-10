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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1936 года. Рельефная звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Рельефная звезда

Аверс монеты - 3 копейки 1936 года Рельефная звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1936 года Рельефная звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1936
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1936 года. Рельефная звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 208 проданному на аукционе MS67 за 30000 RUB. Торги состоялись 15 февраля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1936 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 4200 RUB
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1936 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1936 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS67 ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1936 на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1936 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Монеты и Медали - April 9, 2022
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Монеты и Медали - April 9, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 9 апреля 2022
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1936 на аукционе Имперская монета - June 3, 2020
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Имперская монета - June 3, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 3 июня 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Александр - March 26, 2020
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Александр - March 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 марта 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1936 на аукционе Имперская монета - December 18, 2019
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Имперская монета - December 18, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Russiancoin - October 17, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Имперская монета - July 31, 2019
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Имперская монета - July 31, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 31 июля 2019
Сохранность AU50
Цена
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Россия 3 копейки 1936 на аукционе MS67 - June 27, 2019
Продавец MS67
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1936 на аукционе Имперская монета - May 29, 2019
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Имперская монета - May 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF40
Цена
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Россия 3 копейки 1936 на аукционе Russiancoin - April 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1936 на аукционе MS67 - April 4, 2019
Продавец MS67
Дата 4 апреля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1936 на аукционе Имперская монета - March 27, 2019
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Имперская монета - March 27, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 27 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1936 на аукционе MS67 - January 17, 2019
Продавец MS67
Дата 17 января 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1936 на аукционе AURORA - December 2, 2018
Продавец AURORA
Дата 2 декабря 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
Где купить?
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 3 копейки 1936 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность MS65 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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