Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1952 года "Тип 1946-1957". Рельефная звезда (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Рельефная звезда
Цены на аукционах (62) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1952 года. Рельефная звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 277 проданному на аукционе MS67 за 24000 RUB. Торги состоялись 31 марта 2018.
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Дата 7 июня 2024
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Дата 7 июня 2024
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Дата 16 июня 2023
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Дата 24 марта 2023
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Дата 25 июня 2022
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Дата 21 января 2022
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Где продать?
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