Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1952 года "Тип 1946-1957". Рельефная звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Рельефная звезда

Аверс монеты - 3 копейки 1952 года "Тип 1946-1957" Рельефная звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1952 года "Тип 1946-1957" Рельефная звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1952
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1952 года. Рельефная звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 277 проданному на аукционе MS67 за 24000 RUB. Торги состоялись 31 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • MS67 (11)
  • MUNZE (6)
  • Rare Coins (1)
  • Russiancoin (16)
  • Александр (6)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (6)
  • Монеты и Медали (12)
Россия 3 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Россия 3 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 2300 RUB
Россия 3 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1952 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1952 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 3 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1952 на аукционе MUNZE - January 4, 2023
Продавец MUNZE
Дата 4 января 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1952 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1952 на аукционе MUNZE - July 28, 2022
Продавец MUNZE
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 3 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1952 на аукционе MUNZE - May 24, 2022
Продавец MUNZE
Дата 24 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1952 на аукционе MUNZE - March 2, 2022
Продавец MUNZE
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 3 копейки 1952 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1952 на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1952 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1952 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 425
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1952 года Все российские монеты российские бронзовые монеты российские монеты номиналом 3 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 6 окт. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 6 окт. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 21 окт. 2024
Категория
Год
Поиск