Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1975 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1975 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2065 проданному на аукционе Numisbalt за 58 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 3 копейки 1975 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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