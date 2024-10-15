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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1975 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 3 копейки 1975 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1975 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1975
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1975 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2065 проданному на аукционе Numisbalt за 58 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1975 на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Россия 3 копейки 1975 на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1975 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность PL66 NGC
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 58 EUR
Россия 3 копейки 1975 на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1975 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1975 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
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Россия 3 копейки 1975 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 3 копейки 1975 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1975 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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