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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1939 года "Тип 1937-1946". Гладкая звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Гладкая звезда

Аверс монеты - 3 копейки 1939 года "Тип 1937-1946" Гладкая звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1939 года "Тип 1937-1946" Гладкая звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Александр

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1939
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1939 года. Гладкая звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 670 проданному на аукционе Александр за 49000 RUB. Торги состоялись 11 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Александр (3)
Россия 3 копейки 1939 на аукционе Александр - January 15, 2023
Россия 3 копейки 1939 на аукционе Александр - January 15, 2023
Продавец Александр
Дата 15 января 2023
Сохранность F15
Цена
Россия 3 копейки 1939 на аукционе Александр - October 20, 2022
Россия 3 копейки 1939 на аукционе Александр - October 20, 2022
Продавец Александр
Дата 20 октября 2022
Сохранность XF40
Цена
803 $
Цена в валюте аукциона 49000 RUB
Россия 3 копейки 1939 на аукционе Александр - September 22, 2022
Россия 3 копейки 1939 на аукционе Александр - September 22, 2022
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2022
Сохранность F15
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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