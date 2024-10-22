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3 копейки 1939 года "Тип 1937-1946". Гладкая звезда (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Гладкая звезда
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1939 года. Гладкая звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 670 проданному на аукционе Александр за 49000 RUB. Торги состоялись 11 октября 2022.
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