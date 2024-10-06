Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1952 года "Тип 1946-1957". Гладкая звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Гладкая звезда

Аверс монеты - 3 копейки 1952 года "Тип 1946-1957" Гладкая звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1952 года "Тип 1946-1957" Гладкая звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1952
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1952 года. Гладкая звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 701 проданному на аукционе Александр за 55026 RUB. Торги состоялись 11 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Александр (2)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (3)
Россия 3 копейки 1952 на аукционе Александр - January 15, 2023
Россия 3 копейки 1952 на аукционе Александр - January 15, 2023
Продавец Александр
Дата 15 января 2023
Сохранность VF35
Цена
696 $
Цена в валюте аукциона 45906 RUB
Россия 3 копейки 1952 на аукционе Александр - October 20, 2022
Россия 3 копейки 1952 на аукционе Александр - October 20, 2022
Продавец Александр
Дата 20 октября 2022
Сохранность VF35
Цена
902 $
Цена в валюте аукциона 55026 RUB
Россия 3 копейки 1952 на аукционе Имперская монета - June 2, 2021
Россия 3 копейки 1952 на аукционе Имперская монета - June 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1952 на аукционе Империя - December 1, 2019
Продавец Империя
Дата 1 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1952 на аукционе Имперская монета - May 29, 2019
Россия 3 копейки 1952 на аукционе Имперская монета - May 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1952 на аукционе Имперская монета - January 30, 2019
Россия 3 копейки 1952 на аукционе Имперская монета - January 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 января 2019
Сохранность AU50
Цена
Россия 3 копейки 1952 на аукционе Империя - October 1, 2016
Продавец Империя
Дата 1 октября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1952 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 425
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1952 года Все российские монеты российские бронзовые монеты российские монеты номиналом 3 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 6 окт. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 23 окт. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 23 окт. 2024
Категория
Год
Поиск