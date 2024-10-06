Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1952 года "Тип 1946-1957". Гладкая звезда (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Гладкая звезда
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1952
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1952 года. Гладкая звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 701 проданному на аукционе Александр за 55026 RUB. Торги состоялись 11 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 20 октября 2022
Сохранность VF35
Цена
902 $
Цена в валюте аукциона 55026 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF35
Цена
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