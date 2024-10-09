Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1968 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1968 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 246 проданному на аукционе COINSTORE за 32 EUR. Торги состоялись 10 декабря 2023.
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Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность PL65 CGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 31 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 3 копейки 1968 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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