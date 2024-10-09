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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1968 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 3 копейки 1968 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1968 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1968
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1968 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 246 проданному на аукционе COINSTORE за 32 EUR. Торги состоялись 10 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1968 на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 3 копейки 1968 на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Россия 3 копейки 1968 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 копейки 1968 на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность PL65 CGC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 2500 RUB
Россия 3 копейки 1968 на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность PL65 CGC
Цена
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Россия 3 копейки 1968 на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 копейки 1968 на аукционе MUNZE - July 28, 2022
Продавец MUNZE
Дата 28 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1968 на аукционе Russiancoin - April 14, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 14 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 копейки 1968 на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 копейки 1968 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 копейки 1968 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1968 на аукционе Russiancoin - October 29, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 29 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 копейки 1968 на аукционе Russiancoin - June 11, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 11 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 копейки 1968 на аукционе Russiancoin - December 26, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 26 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 копейки 1968 на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 копейки 1968 на аукционе Имперская монета - July 31, 2019
Россия 3 копейки 1968 на аукционе Имперская монета - July 31, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 31 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1968 на аукционе Имперская монета - June 26, 2019
Россия 3 копейки 1968 на аукционе Имперская монета - June 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1968 на аукционе Russiancoin - June 13, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 копейки 1968 на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 копейки 1968 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1968 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 3 копейки 1968 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность F
Цена
Россия 3 копейки 1968 на аукционе Russiancoin - August 23, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 23 августа 2018
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1968 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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