Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1924 года "Тип 1924-1925". Широкие буквы в "СССР". Гладкий гурт (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Широкие буквы в "СССР". Гладкий гурт
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,27 гр
- Диаметр 21,3 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 копейка
- Год 1924
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (86) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1924 года. Широкие буквы в "СССР". Гладкий гурт. Это медная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 811 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 18 июня 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (4)
- Bruun Rasmussen (1)
- Coins.ee (8)
- Corinphila (1)
- Heritage (1)
- HERVERA (1)
- Hess Divo (1)
- Katz (4)
- Künker (1)
- MS67 (6)
- New York Sale (1)
- Rare Coins (9)
- RedSquare (1)
- Russiancoin (11)
- Schulman (1)
- Soler y Llach (1)
- Teutoburger (2)
- Universum Coins GmbH (2)
- Александр (8)
- Знак (1)
- Империя (4)
- Имперская монета (9)
- Монеты и Медали (5)
- Русское Наследие (3)
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
748 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
672 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Продавец AURORA
Дата 14 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 21 августа 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где купить?
Где продать?
Для продажи 1 копейка 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск