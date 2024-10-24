1 копейка 1924 года "Тип 1924-1925". Широкие буквы в "СССР". Гладкий гурт (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1924 года. Широкие буквы в "СССР". Гладкий гурт. Это медная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 811 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 18 июня 2016.

Сохранность UNC (25) AU (12) XF (16) VF (17) F (1) Нет оценки (14) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (4) MS63 (17) MS61 (1) AU58 (2) AU55 (1) XF45 (5) XF40 (1) VF35 (1) VF30 (3) VF20 (3) RB (4) BN (17) Сервис PCGS (1) NGC (19) ННР (1) RNGA (1)

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