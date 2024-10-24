Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1924 года "Тип 1924-1925". Широкие буквы в "СССР". Гладкий гурт (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Широкие буквы в "СССР". Гладкий гурт

Аверс монеты - 1 копейка 1924 года "Тип 1924-1925" Широкие буквы в "СССР" Гладкий гурт - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1924 года "Тип 1924-1925" Широкие буквы в "СССР" Гладкий гурт - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,27 гр
  • Диаметр 21,3 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1924
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (86) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1924 года. Широкие буквы в "СССР". Гладкий гурт. Это медная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 811 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 18 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (4)
  • Bruun Rasmussen (1)
  • Coins.ee (8)
  • Corinphila (1)
  • Heritage (1)
  • HERVERA (1)
  • Hess Divo (1)
  • Katz (4)
  • Künker (1)
  • MS67 (6)
  • New York Sale (1)
  • Rare Coins (9)
  • RedSquare (1)
  • Russiancoin (11)
  • Schulman (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Teutoburger (2)
  • Universum Coins GmbH (2)
  • Александр (8)
  • Знак (1)
  • Империя (4)
  • Имперская монета (9)
  • Монеты и Медали (5)
  • Русское Наследие (3)
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
748 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
672 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61
Цена
Россия 1 копейка 1924 на аукционе AURORA - March 14, 2024
Продавец AURORA
Дата 14 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1924 на аукционе RedSquare - January 28, 2024
Россия 1 копейка 1924 на аукционе RedSquare - January 28, 2024
Продавец RedSquare
Дата 28 января 2024
Сохранность MS63 RB ННР
Цена
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS64 RB RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Знак - February 11, 2023
Продавец Знак
Дата 11 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Bruun Rasmussen - August 21, 2022
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 21 августа 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность XF45
Цена
Где купить?
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 6, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 6 октября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Coins and Medals - October 12, 2024
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Coins and Medals - October 12, 2024
Продавец Coins and Medals
Дата 12 октября 2024
Сохранность MS64 RB RNGA
К аукциону
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Coins and Medals - October 12, 2024
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Coins and Medals - October 12, 2024
Продавец Coins and Medals
Дата 12 октября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 425
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1924 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
MDC Monaco
Аукцион 24 окт. 2024
Top lot
Top lot
San Martino
Аукцион 15 окт. 2024
Top lot
Top lot
Art-Rite S.r.l.
Аукцион 10 окт. 2024
Категория
Год
Поиск