Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1924 года "Тип 1924-1925". Гладкий гурт (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Гладкий гурт
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,55 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 2 копейки
- Год 1924
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (126) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1924 года. Гладкий гурт. Это медная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе MS67 за 260000 RUB. Торги состоялись 4 апреля 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
366 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU58
Цена
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Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 30 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
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Где продать?
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