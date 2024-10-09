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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1924 года "Тип 1924-1925". Гладкий гурт (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - 2 копейки 1924 года "Тип 1924-1925" Гладкий гурт - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1924 года "Тип 1924-1925" Гладкий гурт - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,55 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1924
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (126) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1924 года. Гладкий гурт. Это медная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе MS67 за 260000 RUB. Торги состоялись 4 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1924 на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
366 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Россия 2 копейки 1924 на аукционе Rare Coins - September 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Россия 2 копейки 1924 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1924 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1924 на аукционе Stephen Album - June 16, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1924 на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU58
Цена
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Россия 2 копейки 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1924 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1924 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1924 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61
Цена
Россия 2 копейки 1924 на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1924 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 2 копейки 1924 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1924 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 2 копейки 1924 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1924 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
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Россия 2 копейки 1924 на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1924 на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 30, 2023
Россия 2 копейки 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 30, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 30 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 2 копейки 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 2 копейки 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 2 копейки 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 2 копейки 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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