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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1924 года "Тип 1924-1925". Гурт рубчатый (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Гурт рубчатый

Аверс монеты - 2 копейки 1924 года "Тип 1924-1925" Гурт рубчатый - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1924 года "Тип 1924-1925" Гурт рубчатый - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,55 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1924
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (250) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1924 года. Гурт рубчатый. Это медная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 74569 проданному на аукционе Stack's Bowers за 5500 USD. Торги состоялись 2 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1924 на аукционе Katz - September 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Россия 2 копейки 1924 на аукционе Hermes Auctions - September 24, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 24 сентября 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1924 на аукционе Rare Coins - September 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1924 на аукционе Numisbalt - September 1, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 1 сентября 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Россия 2 копейки 1924 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Россия 2 копейки 1924 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1924 на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1924 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1924 на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 2 копейки 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1924 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
Россия 2 копейки 1924 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1924 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1924 на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1924 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1924 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1924 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 2 копейки 1924 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1924 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1924 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1924 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1924 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 2 копейки 1924 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Россия 2 копейки 1924 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 2 копейки 1924 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность MS64 RB NGC
К аукциону
Россия 2 копейки 1924 на аукционе Numisbalt - October 6, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 6 октября 2024
Сохранность AU55 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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