Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1924 года "Тип 1924-1925". Гурт рубчатый (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Гурт рубчатый
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,55 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 2 копейки
- Год 1924
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (250) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1924 года. Гурт рубчатый. Это медная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 74569 проданному на аукционе Stack's Bowers за 5500 USD. Торги состоялись 2 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 1 сентября 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
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