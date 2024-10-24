Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1924 года "Тип 1924-1925". Узкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Узкие буквы в "СССР"
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,27 гр
- Диаметр 21,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 копейка
- Год 1924
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1924 года. Узкие буквы в "СССР". Это медная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 33160 проданному на аукционе Heritage Auctions за 31200 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 21 декабря 2016
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?
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