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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1924 года "Тип 1924-1925". Узкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Узкие буквы в "СССР"

Аверс монеты - 1 копейка 1924 года "Тип 1924-1925" Узкие буквы в "СССР" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1924 года "Тип 1924-1925" Узкие буквы в "СССР" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,27 гр
  • Диаметр 21,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1924
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1924 года. Узкие буквы в "СССР". Это медная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 33160 проданному на аукционе Heritage Auctions за 31200 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1924 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
346 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Россия 1 копейка 1924 на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
269 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
******
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Россия 1 копейка 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1924 на аукционе Александр - May 11, 2023
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Александр - May 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Александр - May 11, 2023
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Александр - May 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 мая 2023
Сохранность VG8
Цена
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1924 на аукционе Империя - November 10, 2022
Продавец Империя
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1924 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1924 на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU53 BN
Цена
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Александр - January 14, 2021
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Александр - January 14, 2021
Продавец Александр
Дата 14 января 2021
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Империя - December 28, 2019
Продавец Империя
Дата 28 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1924 на аукционе Имперская монета - December 21, 2016
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Имперская монета - December 21, 2016
Продавец Имперская монета
Дата 21 декабря 2016
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 копейка 1924 на аукционе Империя - March 16, 2013
Продавец Империя
Дата 16 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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