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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1965 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1965 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1965 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1965
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1965 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 401 проданному на аукционе Империя за 7000 RUB. Торги состоялись 4 июня 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1965 на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1965 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1965 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1965 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Россия 1 копейка 1965 на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Россия 1 копейка 1965 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1965 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Россия 1 копейка 1965 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 1 копейка 1965 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
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Россия 1 копейка 1965 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 1 копейка 1965 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1965 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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