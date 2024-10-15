Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1965 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1965 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 401 проданному на аукционе Империя за 7000 RUB. Торги состоялись 4 июня 2011.
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1965 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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