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1 копейка 1948 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1948 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1948 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1948
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1948 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 295 проданному на аукционе Редкие Монеты за 400 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.

Сохранность
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Россия 1 копейка 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Россия 1 копейка 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Россия 1 копейка 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1948 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 1 копейка 1948 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1948 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1948 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1948 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1948 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1948 на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 копейка 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1948 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 1 копейка 1948 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1948 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 1 копейка 1948 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1948 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 1 копейка 1948 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1948 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 1 копейка 1948 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1948 на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1948 на аукционе Александр - November 17, 2022
Россия 1 копейка 1948 на аукционе Александр - November 17, 2022
Продавец Александр
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1 копейка 1948 на аукционе MUNZE - July 27, 2022
Продавец MUNZE
Дата 27 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 1 копейка 1948 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1948 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Россия 1 копейка 1948 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1948 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1948 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1948 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 1 копейка 1948 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1948 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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