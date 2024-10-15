Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1926 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1926 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1926 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Денга1700

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1926
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1926 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1881 проданному на аукционе H.D. Rauch за 5000 EUR. Торги состоялись 21 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (2)
  • AURORA (4)
  • Coins.ee (1)
  • COINSTORE (1)
  • Katz (3)
  • MS67 (9)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (8)
  • Rauch (1)
  • Russiancoin (9)
  • Александр (2)
  • Восточно-европейский (1)
  • Денга1700 (1)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (3)
  • Монеты и Медали (7)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 1 копейка 1926 на аукционе Rare Coins - September 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1926 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 1 копейка 1926 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1926 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1926 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 4800 RUB
Россия 1 копейка 1926 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1926 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Россия 1 копейка 1926 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1926 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1926 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1926 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1926 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 копейка 1926 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1926 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1926 на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 копейка 1926 на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1926 на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1926 на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1926 на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 1 копейка 1926 на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1926 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 копейка 1926 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1926 на аукционе Katz - June 11, 2023
Продавец Katz
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1926 на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1926 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Россия 1 копейка 1926 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1926 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1926 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 1 копейка 1926 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1926 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 1 копейка 1926 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1926 на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Где купить?
Россия 1 копейка 1926 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1926 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 425
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1926 года Все российские монеты российские бронзовые монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
San Martino
Аукцион 15 окт. 2024
Top lot
Top lot
MDC Monaco
Аукцион 24 окт. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 23 окт. 2024
Категория
Год
Поиск