Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1926 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Денга1700
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 1 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 копейка
- Год 1926
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1926 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1881 проданному на аукционе H.D. Rauch за 5000 EUR. Торги состоялись 21 сентября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (2)
- AURORA (4)
- Coins.ee (1)
- COINSTORE (1)
- Katz (3)
- MS67 (9)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (8)
- Rauch (1)
- Russiancoin (9)
- Александр (2)
- Восточно-европейский (1)
- Денга1700 (1)
- Империя (2)
- Имперская монета (3)
- Монеты и Медали (7)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где купить?
Где продать?
Для продажи 1 копейка 1926 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск