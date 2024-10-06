Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1974 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1974 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 631 проданному на аукционе Александр за 6120 RUB. Торги состоялись 15 марта 2020.
Сохранность
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Продавец Александр
Дата 26 марта 2020
Сохранность PL68 NGC
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 6120 RUB
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
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