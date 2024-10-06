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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1974 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1974 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1974 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1974
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1974 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 631 проданному на аукционе Александр за 6120 RUB. Торги состоялись 15 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1974 на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1974 на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1974 на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1974 на аукционе Russiancoin - May 27, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1974 на аукционе Russiancoin - October 15, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 15 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1974 на аукционе Александр - March 26, 2020
Россия 1 копейка 1974 на аукционе Александр - March 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 марта 2020
Сохранность PL68 NGC
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 6120 RUB
Россия 1 копейка 1974 на аукционе MS67 - October 31, 2019
Продавец MS67
Дата 31 октября 2019
Сохранность PL68 NGC
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 4800 RUB
Россия 1 копейка 1974 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
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Россия 1 копейка 1974 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 1 копейка 1974 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1974 на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Россия 1 копейка 1974 на аукционе Russiancoin - December 7, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1974 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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