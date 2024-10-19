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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1939 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1939 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1939 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1939
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (120)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1939 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 233 проданному на аукционе Редкие Монеты за 320 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1939 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1939 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 4255 RUB
Россия 1 копейка 1939 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1939 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 1855 RUB
Россия 1 копейка 1939 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1939 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 копейка 1939 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1939 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 копейка 1939 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1939 на аукционе Александр - February 22, 2024
Россия 1 копейка 1939 на аукционе Александр - February 22, 2024
Продавец Александр
Дата 22 февраля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 1 копейка 1939 на аукционе Александр - January 25, 2024
Россия 1 копейка 1939 на аукционе Александр - January 25, 2024
Продавец Александр
Дата 25 января 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 1 копейка 1939 на аукционе Александр - January 25, 2024
Россия 1 копейка 1939 на аукционе Александр - January 25, 2024
Продавец Александр
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия 1 копейка 1939 на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1939 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1939 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1939 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1939 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1939 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 1 копейка 1939 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия 1 копейка 1939 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 1 копейка 1939 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 1 копейка 1939 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Россия 1 копейка 1939 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1939 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 копейка 1939 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1939 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1939 на аукционе Katz - May 14, 2023
Продавец Katz
Дата 14 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1939 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 1 копейка 1939 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1939 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 1 копейка 1939 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1939 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 1 копейка 1939 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность UNC
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Россия 1 копейка 1939 на аукционе MUNZE - January 4, 2023
Продавец MUNZE
Дата 4 января 2023
Сохранность XF
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Где купить?
Россия 1 копейка 1939 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS63 ННР
К аукциону
Россия 1 копейка 1939 на аукционе Numisbalt - October 6, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 6 октября 2024
Сохранность MS65 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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