Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1954 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 1 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 копейка
- Год 1954
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1954 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 285 проданному на аукционе MS67 за 8000 RUB. Торги состоялись 31 марта 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Дата 22 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
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Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Дата 23 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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