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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1954 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1954 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1954 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1954
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1954 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 285 проданному на аукционе MS67 за 8000 RUB. Торги состоялись 31 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1954 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 1 копейка 1954 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Россия 1 копейка 1954 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1954 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Россия 1 копейка 1954 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1954 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1954 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1954 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 1 копейка 1954 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1954 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1954 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1954 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 1 копейка 1954 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS63 RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1954 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Россия 1 копейка 1954 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1954 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 копейка 1954 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1954 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 копейка 1954 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1954 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1954 на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1954 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 1 копейка 1954 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1954 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 1 копейка 1954 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1954 на аукционе RedSquare - December 3, 2022
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1954 на аукционе RedSquare - December 3, 2022
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 1 копейка 1954 на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1954 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1954 на аукционе Монеты и Медали - September 23, 2022
Россия 1 копейка 1954 на аукционе Монеты и Медали - September 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1954 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 1 копейка 1954 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1954 на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1954 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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