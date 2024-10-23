Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1973 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1973 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе MS67 за 1600 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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