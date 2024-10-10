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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1952 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1952 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1952 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1952
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1952 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 8321 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 950 EUR. Торги состоялись 21 июня 2012.

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Россия 1 копейка 1952 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 1 копейка 1952 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Россия 1 копейка 1952 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 1 копейка 1952 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия 1 копейка 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 1 копейка 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1952 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1952 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 копейка 1952 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1952 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 копейка 1952 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1952 на аукционе Александр - February 22, 2024
Россия 1 копейка 1952 на аукционе Александр - February 22, 2024
Продавец Александр
Дата 22 февраля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 1 копейка 1952 на аукционе Александр - January 25, 2024
Россия 1 копейка 1952 на аукционе Александр - January 25, 2024
Продавец Александр
Дата 25 января 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 1 копейка 1952 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 1 копейка 1952 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1952 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1952 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1952 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 1 копейка 1952 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 1 копейка 1952 на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1952 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Россия 1 копейка 1952 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 30, 2023
Россия 1 копейка 1952 на аукционе Монеты и Медали - June 30, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 30 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1952 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1952 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 копейка 1952 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1952 на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1952 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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