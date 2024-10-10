Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1952 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 1 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 копейка
- Год 1952
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1952 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 8321 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 950 EUR. Торги состоялись 21 июня 2012.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
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Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Дата 7 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
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Дата 12 апреля 2024
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Дата 10 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
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Сохранность MS65 ННР
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Дата 22 сентября 2023
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Дата 30 июня 2023
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Дата 7 апреля 2023
Сохранность AU
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