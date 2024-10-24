Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1975 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1975 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 568 проданному на аукционе Империя за 24000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (1)
- MS67 (2)
- MUNZE (1)
- Numisbalt (2)
- Russiancoin (5)
- Александр (1)
- Империя (1)
- Имперская монета (1)
- Монеты и Медали (1)
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность PL65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 копейка 1975 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск