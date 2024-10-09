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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1953 года "Тип 1948-1957" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1953 года "Тип 1948-1957" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1953 года "Тип 1948-1957" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1953
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (87)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1953 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 491 проданному на аукционе Монеты и Медали за 37000 RUB. Торги состоялись 22 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1953 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 1 копейка 1953 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Россия 1 копейка 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Россия 1 копейка 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1953 на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность MS67 CGC
Цена
Россия 1 копейка 1953 на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность MS66 CGC
Цена
Россия 1 копейка 1953 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1953 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 копейка 1953 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1953 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1953 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1953 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 1 копейка 1953 на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1953 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Россия 1 копейка 1953 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 копейка 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 копейка 1953 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1953 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1953 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 копейка 1953 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1953 на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1953 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 1 копейка 1953 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1953 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 1 копейка 1953 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 1 копейка 1953 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 1 копейка 1953 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1953 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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