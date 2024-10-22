1 копейка 1936 года (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1936 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 959 проданному на аукционе Монеты и Медали за 33000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2024.

Сохранность PROOF (1) UNC (57) AU (22) XF (11) Нет оценки (13) Сохранность (слабы) MS66 (3) MS65 (16) MS64 (18) MS63 (5) AU58 (1) AU55 (1) AU50 (1) XF45 (2) XF40 (2) DETAILS (2) Сервис ННР (14) NGC (34) PCGS (1)

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