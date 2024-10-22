Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1936 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 1 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 копейка
- Год 1936
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (109)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1936 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 959 проданному на аукционе Монеты и Медали за 33000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
388 $
Цена в валюте аукциона 33000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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