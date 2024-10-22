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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1936 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1936 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1936 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1936
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (109)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1936 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 959 проданному на аукционе Монеты и Медали за 33000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1936 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 1 копейка 1936 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Россия 1 копейка 1936 на аукционе Восточно-европейский - September 12, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 12 сентября 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 1 копейка 1936 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 1 копейка 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 1 копейка 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
388 $
Цена в валюте аукциона 33000 RUB
Россия 1 копейка 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
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Россия 1 копейка 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1936 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1936 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 копейка 1936 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1936 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 1 копейка 1936 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1936 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 1 копейка 1936 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS65 NGC
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Россия 1 копейка 1936 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 копейка 1936 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
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Россия 1 копейка 1936 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 копейка 1936 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC
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Россия 1 копейка 1936 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 копейка 1936 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность UNC
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Россия 1 копейка 1936 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1936 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
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Россия 1 копейка 1936 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1936 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1936 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1936 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Где купить?
Россия 1 копейка 1936 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS65
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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