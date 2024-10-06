Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1964 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (54)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1964 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 529 проданному на аукционе MS67 за 6500 RUB. Торги состоялись 31 октября 2019.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?
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