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1 копейка 1964 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1964 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1964 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1964
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1964 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 529 проданному на аукционе MS67 за 6500 RUB. Торги состоялись 31 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1964 на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1964 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1964 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1964 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 2650 RUB
Россия 1 копейка 1964 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1964 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия 1 копейка 1964 на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1964 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 1 копейка 1964 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1964 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1964 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1964 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1964 на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1964 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 1 копейка 1964 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1964 на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1964 на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1964 на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1964 на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1964 на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 1 копейка 1964 на аукционе Russiancoin - April 14, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 14 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1964 на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1964 на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1964 на аукционе AURORA - August 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 августа 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 1 копейка 1964 на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1964 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1964 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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