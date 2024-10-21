Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1971 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1971 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3278 проданному на аукционе Katz Auction за 24 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2019.
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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