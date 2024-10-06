Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1985 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1985 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 498 проданному на аукционе Александр за 43950 RUB. Торги состоялись 17 мая 2015.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 8500 RUB
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Где продать?
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